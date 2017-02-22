Томаш Пожар: "У "Спарты" в матче с "Ростовом" шансов почти нет"

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" отметил, что шансов у его команды почти нет. В первой игре "Ростов" разгромил своего соперника со счетом 4:0.
– Кто не поможет команде завтра, кроме Дочкала и Конате?
– Вы явно из тренерского штаба "Ростова", потому не могу ответить.
– Тогда кто травмирован?
– Кроме тех, кто был травмирован во время первой игры, никого не прибавилось.
– Верите ли вы в чудо завтра?
– Это действительно было бы чудом. Нам все испортил первый матч, шансов почти нет. Наша задача – просто сыграть как можно лучше, чтобы мы могли уйти со стадиона с поднятой головой после того, как сделали все возможное.
– Можно ли сказать, что завтрашний матч – просто репетиция игры без Дочкала?
– Ни в коем случае не репетиция, это полноценная игра Мы должны хорошо сыграть завтра, потому что первый матч мы проспали.
– На каком месте был бы "Ростов" в чемпионате Чехии?
– Сложно ответить. Если судить по первой игре, то претендовал бы на самые высокие места. Но надо понять – это сильно сыграл "Ростов" в первой игре или провалились мы. Может, завтрашний матч поможет ответить на этот вопрос более точно. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)