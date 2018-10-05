Арбитр правильно назначил два пенальти и отменил гол Мельгарехо

В ключевых моментах матча "Спартак" – "Вильярреал" германский судья Даниэль Зиберт трижды принимал верные решения.

На 33-й минуте он поступил правильно, назначив пенальти в ворота испанской команды. Судья заметил, что Сансоне прервал рукой передачу Ломовицкого. Рука полузащитника гостей находилась в неестественном положении.

Момент матча "Спартак" – "Вильярреал". Фото "СЭ"

На 67-й минуте Зиберт не засчитал взятие ворот "Вильярреала". Второй ассистент Мике Пикель верно определил положение "вне игры" у автора гола Мельгарехо – в момент паса партнера он немного зашел за линию офсайда.

Момент матча "Спартак" – "Вильярреал". Фото "СЭ"

А на 90+5-й минуте Зиберт наказал 11-метровым уже спартаковцев. И тоже правильно: либо сам судья, либо его первый дополнительный ассистент Харм Осмерс заметил, что Ташаев задержал рукой Фунеса Мори. (Александр Бобров)