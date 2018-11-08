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"Спартак" - "Рейнджерс": симулировал ли фол спартаковец Попов?

Эпизод матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" - "Рейнджерс". Эпизод матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" - "Рейнджерс". Эпизод матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" - "Рейнджерс". Эпизод матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" - "Рейнджерс".
Эпизод матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" - "Рейнджерс".
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На 15-й минуте матча 4-го тура Лиги Европы "Спартак" - "Рейнджерс" верное решение принял арбитр Иван Бебек, наказав полузащитника красно-белых Ивелина Попова желтой карточкой.

При этом хорватский рефери показал, что вынес предупреждение за неспортивное поведение - за то, что спартаковец упал сам, пытаясь обмануть судью и заработать штрафной удар.

Вердикт Бебека следует поддержать - Попов действительно "нырнул" в штрафную площадь гостей в надежде, что арбитр определит фол со стороны футболиста "Рейнджерс". (Александр Бобров)

Рейнджерс - Спартак

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"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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