Шведская бригада судей обслужит матч "Краснодар" - "Севилья"

Шведская бригада арбитров во главе с Мартином Стрембергссоном обслужит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Краснодаром" и "Севильей", информирует официальный сайт УЕФА.

Ему будут помогать Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильсон. Дополнительные ассистенты - Мохаммед аль-Хаким и Боян Панджич. Четвертый судья - Магнус Шеблом.

"Краснодар" выступает в группе J вместе с "Севильей", "Акхисаром" и "Стандардом". В первом матче группового этапа Лиги Европы "быки" обыграли "Акхисар" (1:0).

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