13:39 | Футбол — Лига Европы

Шведская бригада судей обслужит матч "Краснодар" - "Севилья"

Обсудить
0

Шведская бригада арбитров во главе с Мартином Стрембергссоном обслужит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Краснодаром" и "Севильей", информирует официальный сайт УЕФА.

Ему будут помогать Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильсон. Дополнительные ассистенты - Мохаммед аль-Хаким и Боян Панджич. Четвертый судья - Магнус Шеблом.

"Краснодар" выступает в группе J вместе с "Севильей", "Акхисаром" и "Стандардом". В первом матче группового этапа Лиги Европы "быки" обыграли "Акхисар" (1:0).

Краснодар - Севилья

Все о Лиге Европы - здесь

Опрос

"Зенит", "Спартак" и "Краснодар": у кого больше шансов на успех в Лиге Европы?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 2-й тур. "Севилья" в Краснодаре, "Спартак" - против "подводников"
Материалы других СМИ
Загрузка...