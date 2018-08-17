06:07 | Футбол — Лига Европы

Шитов извинился за крупное поражение от "Зенита"


Защитник минского "Динамо" Игорь Шитов извинился перед болельщиками за крупное поражение от "Зенита"​ в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (1:8 дополнительное время). Также он отметил, что минчанам не хватило сил и концентрации в концовке встречи.

- В концовке сил не хватило, концентрации, - цитирует ТАСС Шитова. - Конечно, "Зенит" с Дзюбой - другая команда, по-другому играла, не так как в первом матче. Тяжело играть против таких габаритных нападающих, которые нас задавили. Я на себя хочу взять ответственность и попросить прощения перед нашими болельщиками и перед всей страной за то, что произошло.

Зенит – Динамо Мн

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