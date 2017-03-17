Сергей Андреев: "Ростов" смотрелся очень неплохо в матче с "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев подчеркнул, что результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" (0:1) является закономерным. По его словам, во втором тайме ростовчане выглядели убедительнее манкунианцев.
- В первом тайме наша команда даже ни разу не дошла до чужой штрафной. Здесь все понятно… А во втором, на мой взгляд, "МЮ" подустал. Не забывайте про изматывающую игру с "Челси". Так что "Ростов", конечно, выглядел убедительнее.
- И даже имел моменты.
- Все сейчас вспоминают этот удар Нобоа на последней минуте со штрафного. Но раньше - в наше время, когда вратарь брал такие мячи, ему говорили - это прыжок для газеты "Советский гудок".
- Несложный для вратаря удар?
- Да. Голкипер его явно брал. Вот момент у Бухарова был гораздо интереснее. Как он сложился, продавил, пробил! Вот это шанс! А удар Нобоа… Вратарь мог ловить даже тот мяч. Потом, кстати, был еще момент, когда тот же Бухаров откатил Полозу.
- Результат закономерен?
- "Ростов" смотрелся очень неплохо. Но, наверное, счет все-таки закономерен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
В наших цветах нет голубого!
Сергей, ты матч вообще смотрел? Возили мордой по газону твоих донных весь матч! Отскочили 1-0, скажите спасибо, не гневите Бога...
18:48