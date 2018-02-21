"Селтик" вылетел на матч с "Зенитом"

"Селтик" в своем Твиттере опубликовал фотографии команды из самолета, который направляется в Санкт-Петербург на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". Первый матч между российской и шотландской командами завершился минимальной победой "кельтов" - 1:0.
"Следующая остановка - Санкт-Петербург", - говорится в подписи к снимкам.
Напомним, матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
"Зенит" выжил. Теперь - побеждать // Апперкот Макгрегора. "Зенит" проиграл в Глазго
Next stop, St.Petersburg! 🛫🇷🇺#ZENCEL #UEL pic.twitter.com/BJVMfext8C– Celtic Football Club (@CelticFC) 21 февраля 2018 г.