"Селтик" вылетел на матч с "Зенитом"

"Селтик" в своем Твиттере опубликовал фотографии команды из самолета, который направляется в Санкт-Петербург на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". Первый матч между российской и шотландской командами завершился минимальной победой "кельтов" - 1:0.

"Следующая остановка - Санкт-Петербург", - говорится в подписи к снимкам.

Напомним, матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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