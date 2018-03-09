Роберто Манчини: "Некоторые игроки "Зенита" играли так плохо, что можно сказать, что их не было на поле"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что некоторые футболисты его команды во втором тайме матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" играли так плохо, что их по сути не было на поле. Питерский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге.

- После второго гола вы начали аплодировать Ригони. Можно ли сказать, что целая группа игроков халатно отнеслась к игре?

- Ригони я начал хлопать, чтобы взбодрить его. Насчет халатности - игроки отнеслись к матчу со всей серьезностью, просто некоторые из них во втором тайме играли так плохо, что можно сказать, что их не было на поле. Спасибо большое Кришито, что забил со штрафного отличный гол, который нас спас - теперь в этом противостоянии еще не все закончено. (Егор БЫЧКОВ)