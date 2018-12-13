"Ренн" победил "Астану", "Яблонец" обыграл киевское "Динамо"

"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.

Лига Европы

Группа K

"Ренн" (Франция) - "Астана" (Казахстан) - 2:0 (0:0)

Голы: Сарр, 68 (1:0). Сарр, 73 (2:0).

Нереализованный пенальти: Буриго, 68 (вратарь)

"Ренн": Диалло, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа (Юну, 90+1), Гренье, Андре, Буриго (Ньянг, 82), Сарр, Сьебатше (Юханссон, 75).

"Астана": Ерич, Рукавина, Постников, Аничич, Ришард Алмейда (Бейсебеков, 46), Энрике (Муртазаев, 81), Маевский, Кляйнхайслер (Шомко, 86), Томасов, Кабананга, Зайнутдинов.

Предупреждения: Зайнутдинов, 52. Аничич, 67.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

13 декабря. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

В другом матче группе K "Яблонец" с минимальным счетом обыграл киевское "Динамо". Клуб из столицы Украины с 11 очками вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

"Динамо К" (Украина) - "Яблонец" (Чехия) - 0:1 (0:1)

Гол: Долежал, 10.

"Динамо К" (Украина): Бущан, Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко (Цитаишвили, 59), Шепелев, Вербич, Беседин (Дуэлунн, 66. Андриевский, 75), Цыганков.

"Яблонец": Грубы, Голеш, Ганоусек, Говорка, Лисхка, Хюбшман, Кратохвил (Бржечка, 89), Травник, Храмоста (Акоста, 70), Йовович (Соболь, 79), Долежал.

Предупреждения: Долежал, 13. Кадар, 28. Говорка, 88. Вербич, 90. Голеш, 90+2.

Судья: Тораринссон (Исландия).

13 декабря. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Все о Лиге Европы - здесь