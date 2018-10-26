Равиль Сабитов: "Выигрыш "Зенита" над "Бордо" не стал полностью убедительным"

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал игру "Зенита" в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Бордо" (2:1).

"Зенит" победил малыми силами. "Бордо" на сегодняшний момент явный аутсайдер группы, и было видно, что французы приехали в Петербург с осторожной тактикой, - цитирует Sport-Weekend Сабитова. - В принципе, для них ничья в этом матче была равносильна победе. При всем при этом выигрыш "Зенита" не стал полностью убедительным. Стоит обратить внимание, что у питерцев в этом матче было несколько проблемных моментов.

Во-первых, недонастрой именно на "Бордо". Все-таки "Зенит" играл дома против аутсайдера группы, прекрасно изучил соперника и понимал, что это не та команда, которая может преподнести какой-то сюрприз. Во-вторых, похоже, футболисты "Зенита" несколько потеряли мотивацию после удачного старта сезона, в глазах футболистов не было огня. В-третьих, оставляло желать лучшего физическое состояние.

Питерцы не показали против "Бордо" никакого движения, защитники много разыгрывали мяч между собой, Падерес с Ерохиным постоянно отдавали пасы назад. Практически не было активных фланговых подключений Ивановича справа и Набиуллина слева. Да, Дзюба забил гол после подачи Набиуллина, но то был единичный момент. Выделялся по такой игре Кузяев, который своими активными действиями старался угрожать воротам соперника и поставил в матче финальную точку".