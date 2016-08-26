Олег Кононов: "Краснодар" надеялся, что забьет, но не получилось"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов подвел итоги ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Партизани" (0:0). "Быки" вышли в групповой турнир еврокубка, жеребьевка которого пройдет 26 августа в Монако и начнется в 14.00 по московскому времни.
– Мы дали сегодня отдохнуть ряду футболистов, – приводит ТАСС слова Кононова. – И, конечно, надеялись на то, что все-таки забьем, но не получилось. При этом в целом мы удовлетворены результатом, потому что по сумме двух матчей вышли в следующий раунд.
В перерыве мы говорили о том, чтобы надежнее играли в обороне в первую очередь. Задача – как можно больше контролировать мяч. Нам это удалось, мы создали два острых момента, были близки к тому, чтобы забить.
Дмитрий Воробьев? Конечно, было видно, что он волновался, но у него были две возможности, чтобы забить, два удара. Он хорошо вышел на поле.
МачоМэн
Курочкин, там от основы то человек 5-6, нормально играли, моменты были, но мяч не шел в ворота, да и вратарь тащил у албанцев. Володьке в конце надо было мяч под левую убирать и с неё же пробивать мимо вратаря, всё что в лево от вратаря летело - вратарь тащил.
08:36
Птицuk
Блевотная игра, только в доп. время начали что-то изображать, когда Иудушка загубил несколько моментов. Вот интересно - ЗАЧЕМ на ТАКИЕ игры, когда уже всё ясно с результатом, выставлять основу? Для получения карточек и травм? Для игры вполноги, когда одни не могут, а другие - не хотят? Для того чтобы игроки основы приучались выходить на поле отбывать номер? Почему нельзя было выпустить дублеров, это было бы им полезно, игровая практика, плюс они бы всяко проявили больше старания, чем те, кто был на поле. А потом Краснодар опять устанет в игре с Локо, как со Спартаком. Выставляя основу для таких никому не нужных игр, клуб и в еврокубке вызывает отвращение, и в чемпе потом пешком ходит.
04:00