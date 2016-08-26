Олег Кононов: "Краснодар" надеялся, что забьет, но не получилось"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов подвел итоги ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Партизани" (0:0). "Быки" вышли в групповой турнир еврокубка, жеребьевка которого пройдет 26 августа в Монако и начнется в 14.00 по московскому времни.

– Мы дали сегодня отдохнуть ряду футболистов, – приводит ТАСС слова Кононова. – И, конечно, надеялись на то, что все-таки забьем, но не получилось. При этом в целом мы удовлетворены результатом, потому что по сумме двух матчей вышли в следующий раунд.

В перерыве мы говорили о том, чтобы надежнее играли в обороне в первую очередь. Задача – как можно больше контролировать мяч. Нам это удалось, мы создали два острых момента, были близки к тому, чтобы забить.

Дмитрий Воробьев? Конечно, было видно, что он волновался, но у него были две возможности, чтобы забить, два удара. Он хорошо вышел на поле.