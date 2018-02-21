20:28 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Набабкин в середине первого тайма заменил Васина

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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на 26-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" вышел на поле вместо Виктора Васина. Твиттер армейцев сообщил, что перестановка была вынужденной. Васин сразу же отправился в подтрибунное помещение.

К 28-й минуте счет во встрече не открыт. Первая игра между российской и сербской командами завершилась вничью - 0:0.

Трансляция матча ЦСКА - "Црвена Звезда"

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ЦСКА
15.9%
2
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Васин и Кутепов это центр сборной..

21:09 21 февраля

olon200

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20:40 21 февраля

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