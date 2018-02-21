Набабкин в середине первого тайма заменил Васина

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на 26-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" вышел на поле вместо Виктора Васина. Твиттер армейцев сообщил, что перестановка была вынужденной. Васин сразу же отправился в подтрибунное помещение.
К 28-й минуте счет во встрече не открыт. Первая игра между российской и сербской командами завершилась вничью - 0:0.
26' Вынужденная замена:– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 февраля 2018 г.
Набабкин 🔁 Васин
(0:0) #ЦСКАЦрвенаЗвезда
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Serenky25
Васин и Кутепов это центр сборной..
21:09 21 февраля
olon200
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20:40 21 февраля