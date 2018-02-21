Набабкин в середине первого тайма заменил Васина

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на 26-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" вышел на поле вместо Виктора Васина. Твиттер армейцев сообщил, что перестановка была вынужденной. Васин сразу же отправился в подтрибунное помещение.

К 28-й минуте счет во встрече не открыт. Первая игра между российской и сербской командами завершилась вничью - 0:0.

26' Вынужденная замена:



Набабкин 🔁 Васин



(0:0) #ЦСКАЦрвенаЗвезда – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 февраля 2018 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Црвена Звезда"