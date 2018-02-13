Муса - в атаке, Вернблум - в защите ЦСКА на матч против "Црвены Звезды"

ЦСКА объявил состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Отметим, что в атаке российского клуба с первых минут встречу начнет нападающий Ахмед Муса, который зимой был арендован у "Лестера".
Состав выглядит следующим образом: Акинфеев – Кучаев, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Фернандес – Головин, Натхо, Дзагоев – Муса, Витинью.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко.
Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Наш состав на #ЦрвенаЗвездаЦСКА! pic.twitter.com/SgDhJ4sI9g– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 февраля 2018 г.
shpasic
если бы ЦСКА играл в ЛЧ - Вернблум бы в ворота встал вместо Акинфеева.
19:47
Drek
Удачи ЦСКА!!!!!!!!
19:41
Бармалей3000
Блум в защите, эксперименты продолжаются!!!
19:36
Нефилим
Витьньо, только не косячь опять!!! Лучше бы Оланаре с Мусой выпустили, а не в Амкар отдали
19:33