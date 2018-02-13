Муса - в атаке, Вернблум - в защите ЦСКА на матч против "Црвены Звезды"

ЦСКА объявил состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Отметим, что в атаке российского клуба с первых минут встречу начнет нападающий Ахмед Муса, который зимой был арендован у "Лестера".

Состав выглядит следующим образом: Акинфеев – Кучаев, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Фернандес – Головин, Натхо, Дзагоев – Муса, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко.

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.