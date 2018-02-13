18:55 | Футбол — Лига Европы

Муса - в атаке, Вернблум - в защите ЦСКА на матч против "Црвены Звезды"

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ЦСКА объявил состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Отметим, что в атаке российского клуба с первых минут встречу начнет нападающий Ахмед Муса, который зимой был арендован у "Лестера".

Состав выглядит следующим образом: Акинфеев – Кучаев, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Фернандес – Головин, Натхо, Дзагоев – Муса, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко.

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

если бы ЦСКА играл в ЛЧ - Вернблум бы в ворота встал вместо Акинфеева.

19:47

Drek

Удачи ЦСКА!!!!!!!!

19:41

Бармалей3000

Блум в защите, эксперименты продолжаются!!!

19:36

Нефилим

Витьньо, только не косячь опять!!! Лучше бы Оланаре с Мусой выпустили, а не в Амкар отдали

19:33

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