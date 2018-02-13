Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА начнется с минуты молчания

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" начнется с минуты молчания в память о жертвах крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Встреча между российским и сербским клубом состоится в Белграде сегодня, 13 февраля.

Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. Крушение произошло через несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет направлялся из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа – все погибли.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - ЦСКА