"Локомотив" разгромил "Злин" благодаря хет-трику Фернандеша

В матче группового турнира Лиги Европы "Локомотив" на своем поле обыграл "Злин" – 3:0. Уже к 17-й минуте трижды отличился полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. Этот хет-трик стал самым ранним в истории турнира.

В другом поединке "Шериф" сыграл вничью с "Копенгагеном" (0:0). "Локо" лидирует в группе F, вторым идет молдавский клуб, с которым россиянам предстоит провести два следующих матча – 19 октября в гостях и 2 ноября дома.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа F

"Шериф" (Молдавия) – "Копенгаген" (Дания) – 0:0

"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Сушич, Кристиану, Кулушич, Брезовец (Бадибанга, 81), Антон (де Ноэйер, 63), Кендыш, Жайру да Силва, Мугоша (Дамашкан, 70).

"Копенгаген": Ольсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист, Зека, Куск (Бойлесен, 69), Вербич (Матич, 82), Сотириу, Пушич (Фальк, 45).

Предупреждение: Кулушич, 87.

Судья: Пизани (Мальта).

28 сентября. Тирасполь. Стадион "Шерифф".

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Злин" (Чехия) – 3:0 (3:0)

Голы: Фернандеш, 2 - с пенальти (1:0). Фернандеш, 6 (2:0). Фернандеш, 17 (3:0).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 88), Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Фарфан (Ант.Миранчук, 46), Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук (Коломейцев, 78), Эдер.

"Злин": Достал, Матейов (Копечны, 65), Гаич, Бачо, Хольцер, Экпай, Йирачек, Траоре, Вукадинович, Диоп (Богюэль, 79), Железник (Механович, 46).

Предупреждения: Вукадинович, 58. Йирачек, 63.

Судьи: ЭВАНС. Берд, Томас, Маркхэм-Джонс, Прэтт (все Уэльс).

28 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"