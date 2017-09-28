"Локомотив" разгромил "Злин" благодаря хет-трику Фернандеша

В матче группового турнира Лиги Европы "Локомотив" на своем поле обыграл "Злин" – 3:0. Уже к 17-й минуте трижды отличился полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. Этот хет-трик стал самым ранним в истории турнира.
В другом поединке "Шериф" сыграл вничью с "Копенгагеном" (0:0). "Локо" лидирует в группе F, вторым идет молдавский клуб, с которым россиянам предстоит провести два следующих матча – 19 октября в гостях и 2 ноября дома.
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа F
"Шериф" (Молдавия) – "Копенгаген" (Дания) – 0:0
"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Сушич, Кристиану, Кулушич, Брезовец (Бадибанга, 81), Антон (де Ноэйер, 63), Кендыш, Жайру да Силва, Мугоша (Дамашкан, 70).
"Копенгаген": Ольсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист, Зека, Куск (Бойлесен, 69), Вербич (Матич, 82), Сотириу, Пушич (Фальк, 45).
Предупреждение: Кулушич, 87.
Судья: Пизани (Мальта).
28 сентября. Тирасполь. Стадион "Шерифф".
"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Злин" (Чехия) – 3:0 (3:0)
Голы: Фернандеш, 2 - с пенальти (1:0). Фернандеш, 6 (2:0). Фернандеш, 17 (3:0).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 88), Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Фарфан (Ант.Миранчук, 46), Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук (Коломейцев, 78), Эдер.
"Злин": Достал, Матейов (Копечны, 65), Гаич, Бачо, Хольцер, Экпай, Йирачек, Траоре, Вукадинович, Диоп (Богюэль, 79), Железник (Механович, 46).
Предупреждения: Вукадинович, 58. Йирачек, 63.
Судьи: ЭВАНС. Берд, Томас, Маркхэм-Джонс, Прэтт (все Уэльс).
28 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 1:0 2' Мануэл Фернандеш (пенальти) pic.twitter.com/Ow9OiuyAxZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 2:0 6' Мануэл Фернандеш (дубль) pic.twitter.com/EhAA6fwDl4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 3:0 17' Мануэл Фернандеш (хет-трик) pic.twitter.com/DrRJdoJh1L– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
Bibigon2000
П_о_в_а_р Спартак бы этот Злин 5-0 сделал. 23:59 28 СЕНТЯБРЯ==========================ключевое слово БЫ? :)
00:28
вояка
Палыч раскочегарил паровоз с первых секунд ... да ещё как ! ... А фернандуш у локо сегодня просто был в ударе. Когда закатили третий наши сбавили пыл и даже у чехов кое-что получалось фрагментами. Но и наших понять можно - после трёх летать на полных оборотах .... вроде и не за чем.
00:10
redgy
Эдер голом ростову уже окупился) Локо с победой! надеюсь в этой группе никто кроме Локо не будет забивать и дальше))
00:08
HAZELSAMARA
Хорошо что быстро наколотили голы - при другом раскладе чехи могли бы оказаться куда менее уступчивыми.
00:00
П_о_в_а_р
Спартак бы этот Злин 5-0 сделал.
23:59 28 сентября
NF
Конечно, даже с таким средним составом "Локомотив" не имел права не победить "Злин", который вообще не тянет ЛЕ. Группа проходная, выходить дальше команда должна. Но Эдер, вестимо, тормоз еще тот, только и остается верить Семину, что тот не в форме. Непонятно только, отчего "Локомотив" так мучился с датчанами, ежели молдаване у них ничью выбили. Ну а прибавка в очках вполне терпимая. В ЛЕ взяли очки без особых проблем, в ЛЧ "Спартаку" знатно свезло, а вот ЦСКА не свезло от слова совсем. Смотрим дальше...
23:57 28 сентября
bolt37ru
17 минут нормальной игры и 73 минуты "ЛОКОмотины")
23:57 28 сентября
SS-1525-Sergey
Паровозиков с победой!
23:56 28 сентября