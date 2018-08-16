"Лейпциг" и "Копенгаген" вышли в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

"Лейпциг" на выезде сыграл вничью с "Университатей" (1:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира. Первая игра завершилась в пользу немецкого клуба – 3:1.

В 4-й раунд также вышел "Копенгаген", по сумме двух встреч прошедший софийский ЦСКА (2:1 – на выезде, 2:1 – дома). В ответной встрече победу датскому клубу принес дубль бывшего нападающего "Локомотива" Даме Ндоя.

На следующей стадии второго по значимости еврокубкового турнира "Лейпциг" сыграет с победителем пары "Заря" – "Брага", а "Копенгаген" встретится с сильнейшим в противостоянии "Хапоэль" Б-Ш – "Аталанта".

Игры пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 31 августа в Монако.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Университатя" (Румыния) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 1:1 (0:1)

Голы: Забитцер, 39 (0:1). Байку, 85 (1:1).

Судья: Зелинка (Чехия).

16 августа. Крайова. Стадион Stadionul Ion Oblemenco.

Первый матч – 1:3.

"Копенгаген" (Дания) - ЦСКА Сф (Болгария) - 2:1 (1:0)

Голы: Ндой, 23 (1:0). Эвандру, 58 (1:1). Ндой, 64 (2:1).

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

16 августа. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.

Первый матч – 2:1.