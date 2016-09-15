14:32 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Леонарду: "Лига Европы может стать турниром Тотти"

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Бывший игрок "Милана" и "Интера" Леонарду считает, что Лига Европы в этом сезоне может стать турниром имени нападающего "Ромы" Франческо Тотти. По мнению бразильца, 39-летний ветеран римского клуба будет получать больше игрового времени в ЛЕ.

- Лига Европы в этом сезоне может стать турниром Тотти, - цитирует Sky Sport Леонардо. - Мне кажется, что в этом турнире он может получить возможность играть больше, чем в чемпионате Италии. Лига Европы станет интереснее, если Тотти будет много играть. Когда он на поле, люди сходят с ума. Он должен оставаться в "Роме" до тех пор, пока чувствует себя хорошо и счастлив. Слава богу, что есть Тотти!

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