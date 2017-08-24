"Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" и не вышел в групповой турнир Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного матча Лиги Европы "Краснодар" уступил "Црвене Звезде" – 1:2. Счет встречи был открыт на 7-й минуте игры полузащитник Неманья Радоньич, оказавшийся первым на отскоке, ближнего расстояния ударом от газона переправил мяч в ворота Андрея Синицына.

Сербы удвоили преимущество в счете после перерыва. На 46-й минуте Гелор Канга ударом из-за пределов штрафной переправил мяч в верхний угол. Забив, бывший футболист "Ростова", снял футболку.

Побежав праздновать к фанатской трибуне, он залез на рекламный щит, после чего отправился к центру поля с футболкой в руках. Позже Канга по-армейски отдал честь главному судье матча, который подошел к нему, чтобы показать желтую карточку.

На 82-й минуте игры защитник "Краснодара" Андреас Гранквист сократил отставание в счете, реализовав пенальти. Отметим, что после пропущенного гола вратарь сербов Милан Борян взял мяч в руки, не отдавая его "быкам". Позже голкипер выбросил его за лицевую линию. За это судья показал ему желтую карточку.

Напомним, что первый матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 3:2 в пользу российского клуба, но по сумме двух игр в групповой этап вышла "Црвена Звезда", благодаря двум голам, забитым в гостях.

Примечательно, что "быки" впервые не сумели выйти в группу. До этого "Краснодар" трижды играл в этой стадии турнира.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Краснодар" (Россия) – 2:1 (1:0)

Голы: Радоньич, 7 (1:0). Канга, 46 (2:0). Гранквист, 82 – с пенальти (2:1).

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Фримпонг, Савич, Родич (Гобелич, 51), Милич (Рачич, 70), Канга, Дональд, Срнич, Радоньич (Пешич, 77), Боаки.

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Классон, Каборе (Жигулев, 46), Газинский, Мамаев (Перейра, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов (Иван, 65).

Предупреждения: Радоньич, 8. Каборе, 12. Дональд, 41. Канга, 47. Рамирес, 52. Борян, 83. Гранквист, 90. Савич, 90+3. Стойкович, 90+3. Боаки, 90+5.

Судьи: Штилер. Гиттельман, Зайдель (все Германия).

24 августа. Белград. Стадион Rajko Mitic Stadium.

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"