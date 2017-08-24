"Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" и не вышел в групповой турнир Лиги Европы

В ответном матче 4-го отборочного матча Лиги Европы "Краснодар" уступил "Црвене Звезде" – 1:2. Счет встречи был открыт на 7-й минуте игры полузащитник Неманья Радоньич, оказавшийся первым на отскоке, ближнего расстояния ударом от газона переправил мяч в ворота Андрея Синицына.
Сербы удвоили преимущество в счете после перерыва. На 46-й минуте Гелор Канга ударом из-за пределов штрафной переправил мяч в верхний угол. Забив, бывший футболист "Ростова", снял футболку.
Побежав праздновать к фанатской трибуне, он залез на рекламный щит, после чего отправился к центру поля с футболкой в руках. Позже Канга по-армейски отдал честь главному судье матча, который подошел к нему, чтобы показать желтую карточку.
На 82-й минуте игры защитник "Краснодара" Андреас Гранквист сократил отставание в счете, реализовав пенальти. Отметим, что после пропущенного гола вратарь сербов Милан Борян взял мяч в руки, не отдавая его "быкам". Позже голкипер выбросил его за лицевую линию. За это судья показал ему желтую карточку.
Напомним, что первый матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 3:2 в пользу российского клуба, но по сумме двух игр в групповой этап вышла "Црвена Звезда", благодаря двум голам, забитым в гостях.
Примечательно, что "быки" впервые не сумели выйти в группу. До этого "Краснодар" трижды играл в этой стадии турнира.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Краснодар" (Россия) – 2:1 (1:0)
Голы: Радоньич, 7 (1:0). Канга, 46 (2:0). Гранквист, 82 – с пенальти (2:1).
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Фримпонг, Савич, Родич (Гобелич, 51), Милич (Рачич, 70), Канга, Дональд, Срнич, Радоньич (Пешич, 77), Боаки.
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Классон, Каборе (Жигулев, 46), Газинский, Мамаев (Перейра, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов (Иван, 65).
Предупреждения: Радоньич, 8. Каборе, 12. Дональд, 41. Канга, 47. Рамирес, 52. Борян, 83. Гранквист, 90. Савич, 90+3. Стойкович, 90+3. Боаки, 90+5.
Судьи: Штилер. Гиттельман, Зайдель (все Германия).
24 августа. Белград. Стадион Rajko Mitic Stadium.
Vedi
Краснодар был только при Кононове . Убрали Зинина который не плохо сработал на трансферном рынке , а оставили Шалимова который все развалил. Самая непонятная команда в своих целях . Галицкого окружили дилетанты .
00:16
papanikos
Интересно! Бердыев с Тосно или Псковом 747 сколько б югам наколотил?
00:15
Главпивстрой
Вот он, аукнулся не увиденный слепым арбитром неделю назад гол Краснодара. Так бы 4-2 дома и 1-2 на выезде.
00:15
shpasic
всё закономерно - если на первый матч на 35 тысячный чудо-стадион в Краснодаре пришло 25 тысяч зрителей, то им еврокубки и не нужны. а сербам нужны - и они заполнили свой стадион.
00:14
G14
Как говорит Сергей Николаевич : Главное красиво играть , а результат не важен !
00:14
hashimbus
шалимов слушай, не тренируй никого
00:14
вояка
Жаль быков конечно, но прогулки по полю пешком так и заканчиваются.....ну и сербы играть просто не хотели после первого гола, корчились, падали и т.д. совсем уж откровенно ... причём весь второй тайм. Всё это очень грязно выглядело. Ну да в этой игре хоттабыч нашим не благоволил. Жаль.
00:13
Dimkaa
Мдааа. Качественно разваливает Шалимов то, что так долго строил Кононов с Галицким...
00:13
Dymanomashina
А все-таки Шалимов ФИЗРУК! Кононовский смачный Краснодар, с его бразильскими кружевами,кончен. Нет уже в команде Ари и НОРМАЛЬНОГО Вандерсона. В ЗАЯВКЕ НА МАТЧ НЕ БЫЛО ГЛАВНОГО КРЕАТИВЩИКА ЖОАУЗИНЬЮ!! Совсем не было!! Перрейра вышел на 30 минут!!! От Каборе осталась тень!!!! Лаборде вообще неизвестно где. А вместо этого швед, иван, да недолеченный Федя.....Очень грустно, сменив Кононова, Галицкий ждал прогресса, а получил регресс. Возьмите уж тренера, с физруком медалей не видать. Звезда со своей бешеной кустурициной энергетикой не могла не победить!Но ребята, это - лишь СЕРБИЯ!! Какая она там в рейтинге УЕФА? Уверен - ниже чем Бельгия или Греция. Чем быстрее Шалимова уволят, тем лучше.Пополнит ряды своих дружков Мостового с Канчельским, будут вместе от зависти Черчесову в Инстаграмме усы показывать....
00:12
Деметрио
За Краснодар обидно, но... Игроки ЦЗ весь 2 тайм вели себя как плаксивые девочки, вратарь после каждого свидания с мячом лежал по 5 секунд на газоне с ним. Концовка за гранью... Позор и тем и тем!
00:12
Новоуепинни
А между тем тенденция однако - с чего вдруг Краснодару во второй раз подряд левейшие пенали высасывают в решающие минуты? )) Меня начали терзать смутные подозрения ))
00:12
G14
Как говорит Сергей Николаевич : Главное красиво играть , а результат не важен !
00:12
papanikos
Тренер женской сборнной! Какой тренер такая команда!
00:12
MaMoHTuK
Да уж... то, что хорошего тренера не хватает - это точно. Сегодня даже выключал несколько раз телевизор во время просмотра, не хотел досматривать это позорище... Потом интерес брал свое и включал снова) Как видно, зря...
00:11
xueks
галицкий пошел та юйг с шалимовым
00:10
SS-1525-Sergey
Жаль, а ведь по домашнему матчу и смотрелись лучше и забивали, но как и предполагал, что слишком много дали забить!
00:08
Sergey_msk
Тренер и игроки Краснодара не поняли одну очевидную вещь - команды в целом сопоставимы по классу, но только футболисты Краснодара уже сытые мультимиллионеры, а игроки Црвены Звезды - нет.
00:08
tolkopositiv
Краснодару нужен новый тренер. Вылет быков - логическое завершение той деградации, которую команда демонстрирует в этом (да и в конце прошлого тоже) году при Шалимове. Это всё меньше и меньше было похоже на футбол Краснодара. И пусть современному быдлу важны голы да трофеи (смотри на выбор футболиста (!) Европы), но Галицкий во главу угла всегда ставил красивый футбол.
00:08
эстонский армеец
Теперь "Краснодару" будет намного легче в чемпионате. Наверное так сразу и хотели сделать.
00:08
СпартакСпартак
КРАСНОДЫЫЫЫР !!!! Б.Я УСРАЛСЯ КРАСНОДЫР !! ЕСЛИ ЧЕСТНО ВСЁ К ЭТОМУ ШЛО !! ШАЛИМОВУ НЕ МОЖЕТ СТОЛЬКО ВЕЗТИ ДОЛГО, КОГДА-ТО ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ..... ПЛОХОЙ ТРЕНЕР !!
00:08
papanikos
Шалимов дно - тренеруй дальше!
00:08
Алексей Д.
У нас все по традиции. Один клуб обязательно до сентября должен вылететь из ЕК...
00:07
ALEXEY959595
Краснодар дома вёл 2:0 и 3:1, надо было такую разницу мячей удерживать, тогда бы прошли в группу, а там было бы легче....Как же так!
00:07
SpaMan
redgy сербы болелы красавы, заслужили на 100 %, интрига в концовке - плод воображения судьи. краснодару менять тренера и бороться налегке за ЛЧ... ЗЫ. зачем правда менялись сторонами? глупцы 00:06 --- Ага, впечатлило количество болел на стадике
00:07
ladafan
при кононове команда была без хребетная, но с красивой игрой, а теперь ВАЩЕ ничего нет!!!!
00:07
Jean4
сабзеро, спонсоры.
00:07
MaMoHTuK
Не... конечно можно было понять цска, когда откровенно уставшие ходили пешком ПЕРВЫЙ матч, поставив цель не проиграть... Можно было понять и Зенит в аналогичной ситуации, ибо были уверены, что решат вопрос дома... Но мля эти-то клоуны что не играли?
00:06
= Даль =
Галицкий! Продай Краснодар Пятерочке!
00:06
Помпей
Теперь можно вспоминать гол которые не увидели прибалтийские судьякрысы,а юги конечно и братья,но провокаторы ещё те,ну а канга просто гнида черножопая.
00:06
redgy
сербы болелы красавы, заслужили на 100 %, интрига в концовке - плод воображения судьи. краснодару менять тренера и бороться налегке за ЛЧ... ЗЫ. зачем правда менялись сторонами? глупцы
00:06