"Карабах" разгромил "Гетеборг" при судействе Безбородова и вышел в групповой турнир Лиги Европы

"Карабах" на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил "Гетеборг" и вышел в групповой турнир. Отметим, что судил встречу россиянин Владислав Безбородов.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Карабах" (Азербайджан) – "Гетеборг" (Швеция) – 3:0 (2:0)
Голы: Садыгов, 19 (1:0). Муарем, 26 (2:0). Кинтана, 51 (3:0).
Судья: БЕЗБОРОДОВ (Россия).
Первый матч – 0:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/
rustov
Молодцы, Карабах! Удачи и в дальнейшем!
21:33 25 августа