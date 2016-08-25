"Карабах" разгромил "Гетеборг" при судействе Безбородова и вышел в групповой турнир Лиги Европы

"Карабах" на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил "Гетеборг" и вышел в групповой турнир. Отметим, что судил встречу россиянин Владислав Безбородов.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Карабах" (Азербайджан) – "Гетеборг" (Швеция) – 3:0 (2:0)

Голы: Садыгов, 19 (1:0). Муарем, 26 (2:0). Кинтана, 51 (3:0).

Судья: БЕЗБОРОДОВ (Россия).

Первый матч – 0:1.