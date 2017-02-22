Иван Данильянц: "В первом матче со "Спартой" "Ростову" повезло, теперь все может быть наоборот"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" отметил, что команде нужно серьезно настроиться, несмотря на уверенную победу в первой игре со счетом 4:0, передает из Праги корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Хотя счет и крупный, но я бы разделил игру на две части - до и после удаления, - сказал Данильянц. - После 0:3 "Спарте" было непросто, но до 37-й минуты была равная игра с нашим преимуществом только в счете. Было много того что нас не удовлетворяло, и над этим мы будем работать.

- Как настраивать команду после 4:0?

- В отличие от чемпионата, когда любая победа самоценна, здесь мы сыграли только первую часть противостояния. И если нам в первом матче повезло в ключевых моментах, то здесь все может быть наоборот, потому надо готовиться засучить рукава.

- Как состояние Джанаева?

- Он по-преженму далек от лучшей формы, повреждение его беспокоит. Мы хотим его видеть в воротах, но вопрос пока открыт, завтра посмотрим.