Гильерме: "Семин сказал, что мы молодцы"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после ничьей с "Копенгагеном" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что доволен результатом. Также он раскрыл, что сказал игрокам главный тренер Юрий Семин в раздевалке, передает спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Показалось, что "Локомотив" начал подсаживаться физически еще в конце первого тайма.

– Я так не считаю. Мне кажется, все дело в том, что "Копенгаген" играл дома. Старался в первом тайме особенно использовать высокий прессинг, когда мы владели мячом. Может, к этому мы были не готовы, поэтому и показалось, что физически подсели. Но я считаю, что сил у нас хватает. Понятно, что график тяжелый, однако полагаю, что мы уже привыкли к нему и находимся в великолепных кондициях.

– Тем не менее, чисто футболом вы недовольны?

– Да. Считаю, что можно было играть чуть больше с мячом. Слишком мало владели им. Этим я как раз недоволен. Однако результат, повторю, неплохой.

– А Семин похвалил команду в раздевалке? Или напихал?

– Он сказал: "Молодцы". Понимает ведь, что матч получился сложным, а итог для нас вышел нормальным.

Трансляция матча "Копенгаген" - "Локомотив"