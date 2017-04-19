Фанат "Бешикташа" приговорен к двум месяцам тюрьмы за нападение на сотрудника стадиона "Лиона"

Турецкий болельщик приговорен к двум месяцам тюрьмы за избиение сотрудника стадиона перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" (2:1). Начало встречи было отложено из-за проникновения на поле болельщиков лионской команды, которых атаковали турецкие фанаты.

Как сообщает Le Progres, всего было арестовано 12 человек. 27-летнему турку, который родился в Германии, были предъявлены обвинения в избиении сотрудника стадиона "Лиона". Помимо назначения тюремного срока в два месяца суд запретил ему в течение двух лет посещать Францию. Свою вину турок признал. Важным доказательством против него стали записи камер видеонаблюдения на стадионе, которые зафиксировали момент с нападением на сотрудника стадиона.