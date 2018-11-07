Эмануэль Маммана: "Зенит" сделает все, чтобы увезти из Бордо три очка"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана перед завтрашним матчем 4-го тура Лиги Европы против "Бордо" подчеркнул, что сине-бело-голубые знают силу соперника. В игре 3-го тура в Санкт-Петербурге российская команда победила со счетом 2:1.

– Является ли для "Зенита" проблемой то, что для "Бордо" завтрашний матч – важнейший в группе? Ведь если они не победят, то вылетают.

– Мы знаем, как силен соперник, что они хотят победить. Но мы уже играли с ними на своем поле, знаем их и сделаем завтра все, чтобы увезти в Санкт-Петербург три очка.

– Как вы чувствуете себя после травмы? Обретаете ли физическую форму и психологическую уверенность?

– Сейчас я чувствую себя хорошо, очень рад, что все это время меня поддерживали команда и тренер, это очень помогало. И сейчас я наслаждаюсь каждым матчем, который провожу на поле.

"Бордо" – "Зенит": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 (мск)​