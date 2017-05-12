Эдвин ван дер Сар: "Аякс" дарит молодым игрокам мечты и возможности"

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар после выхода команды в финал Лиги Европы отметил, что голландский клуб старается воспитывать из молодых игроков не только футболистов. По его словам, игроки в Амстредаме получают мечты и возможности.

- Мы дарим молодым игрокам мечты и возможности, - приводит пресс-служба УЕФА слова ван дер Сара. - Мы стараемся не просто тренировать их как футболистов, но и обучать их в других областях.

Напомним, "Аякс" в финале сыграет с "Манчестер Юнайтед". Ван дер Сар начинал свою карьеру в Амстердаме, а заканчивал - в Манчестере.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"