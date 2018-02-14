Брендан Роджерс: "Мы общались с Манчини несколько лет назад, будет приятно увидеться с ним снова"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" отметил, что Роберто Манчини – хороший специалист. Отметим, что ранее Роджерс работал в "Ливерпуле", а Манчини - в "Манчестер Сити".

- Манчини – очень хороший тренер, он работал с топ-игроками в "Манчестер Сити", выиграл чемпионат Англии, - цитирует пресс-служба "Селтика" Роджерса. - Мы общались с ним в последний раз несколько лет назад, поэтому будет приятно увидеться с ним снова.

Видно то, как играет "Зенит" при нем по схеме 4-3-3. Его команды хорошо организованы, у них хорошая тактическая подготовка. Манчини опытен в этом плане. Надеюсь на то, что "Зенит" будет шокирован нашими болельщиками. Им предстоит сыграть при одной из самых лучших атмосфер в мировом футболе. Хотелось бы, чтобы они помогли нам выдать нам действительно особенную ночь.