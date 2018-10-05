Боккетти рассказал о реакции Карреры на ничью с "Вильярреалом"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) рассказал о том, как встретил команду главный тренер Массимо Каррера. По его словам, итальянский специалист доволен результатом.
– Что сказал Каррера после матча в раздевалке?
– Он сказал, что хорошо играли. Браво. По русски сказал "браво". Что мы молодцы.
– Вы определили, в чем проблема? Почему "Спартак" провалил старт сезона?
– Как я уже сказал: мы были расстроены после двух домашних поражений. Было тяжело играть, мы потеряли уверенность в себе. Хорошо, что в этой игре мы показали, что вернулись.
– Вернулись править?
– Посмотрим. (Улыбается) (Анастасия Рацкевич, Ярослав Сусов)
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