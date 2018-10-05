Боккетти рассказал о реакции Карреры на ничью с "Вильярреалом"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) рассказал о том, как встретил команду главный тренер Массимо Каррера. По его словам, итальянский специалист доволен результатом.

– Что сказал Каррера после матча в раздевалке?

– Он сказал, что хорошо играли. Браво. По русски сказал "браво". Что мы молодцы.

– Вы определили, в чем проблема? Почему "Спартак" провалил старт сезона?

– Как я уже сказал: мы были расстроены после двух домашних поражений. Было тяжело играть, мы потеряли уверенность в себе. Хорошо, что в этой игре мы показали, что вернулись.

– Вернулись править?

– Посмотрим. (Улыбается) (Анастасия Рацкевич, Ярослав Сусов)