09:54 | ФУТБОЛ — Лига Европы

АЗ запретил форварду принимать участие в играх с "Маккаби" из Тель-Авива

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Нападающий АЗ и сборной Ирана Алиреза Джахан Бахш не примет участия в игре 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. Футболист пропустит не только домашнюю игру своей команды против израильтян, но и гостевую. Такое решение руководство голландского клуба приняло в связи с напряженными отношениями между Ираном и Израилем. По словам представителей АЗ, "клуб не хочет навредить карьере Алирезы".

Напомним, что обе команды выступают в группе D Лиги Европы, в которой также играют "Зенит" и "Дандолк". (Эли ШВИДЛЕР)

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