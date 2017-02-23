"Аякс" и "Бешикташ" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Голландский "Аякс" обыграл польскую "Легию" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:0. Первая игра завершилась вничью со счетом 0:0 – в 1/8 финала вышла голландская команда.

"Бешикташ" обыграл "Хапоэль" из города Беэр-Шева – 2:1. В первой встрече сильнее был турецкий клуб – 3:1.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

"Аякс" (Голландия) – "Легия" (Польша) – 1:0 (0:0)

Гол: Фиргефер, 49 (1:0).

"Аякс": Онана, Фиргефер, Фелтман, Ридевалд, Санчес, Шене, Классен, Юнес, Зиеш, Траоре, Дольберг (Нури, 81).

"Легия": Маляж, Паздан, Глоушек, Брозь, Домбровски, Оджиджа-Офоэ, Йодловец (Мулен, 57), Гильерме (Нецид, 73), Казаишвили, Копчиньски (Чима Чукву, 81), Кухарчик.

Предупреждения: Санчес, 71. Траоре, 75. Фелтман, 86. Онана, 90+4.

Судья: Тэйлор (Англия).

23 февраля. Амстердам. Стадион Amsterdam ArenA.

Первый матч: 0-0

"Бешикташ" (Турция) – "Хапоэль "( Беэр-Шева, Израиль) – 2:1 (1:0)

Голы: Абубакар, 17 (1:0). Нвакаеме, 64 (1:1). Дженк, 87 (2:1).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Тошич, Бек, Марселу, Атынч Нукан, Инлер, Неджип Уйсал (Огузхан, 72), Талиска, Бабел, Куарежма (Арслан, 61), Абубакар (Дженк, 79).

"Хапоэль Беэр-Шева": Гореш, Охайон, Цедек, Виллиам, Тургеман, Хобан, Огу, Браун (Бузагло, 57), Саар (Барда, 70), Гадир (Меликсон, 64), Нвакаеме.

Предупреждения: Марселу, 89. Барда, 89.

Судья: Юг (Словения).

23 февраля. Стамбул. Стадион "Vodafone Arena".

Первый матч: 3-1