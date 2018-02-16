"Атлетико" разгромил "Копенгаген", "Динамо" не смогло обыграть АЕК

"Атлетико" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Копенгаген" на выезде - 4:1. По голу в составе мадридской команды забили Сауль Ньигес, Кевин Гамейро, Антуан Гризманн и Витоло.

Киевское "Динамо" в гостях у греческого АЕК сыграло вничью - 1:1. Украинцы открыли счет в начале встречи, гол забил Виктор Циганков. Хозяева отыгрались за десять минут до конца - мяч на счету Астрита Айдаревича.

Лига Европы

1/16 финала

"Копенгаген" (Дания) - "Атлетико" (Испания) - 1:4 (1:2)

Голы: Фишер, 15 (1:0). Сауль, 21 (1:1). Гамейро, 37 (1:2). Гризманн, 71 (1:3). Витоло, 77 (1:4).

"Копенгаген": Ольсен, Бойлесен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист, Грегуш, Фальк (Сантандер, 62), Фишер (Павлович, 72), Сотириу, Сков (Бенгтссон, 73).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Коке (Габи, 80), Сауль, Партей, Гамейро (Витоло, 69), Гризманн, Корреа (Феррейра-Карраско, 59).

Предупреждения: Сков, 24. Корреа, 44.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

15 февраля. Копенгаген. Стадион Parken Stadium.

АЕК (Греция) - "Динамо" К (Украина) - 1:1 (0:1)

Голы: Цыганков, 19 (0:1). Айдаревич, 80 (1:1).

АЕК: Баркас, Враньеш, Галу, Бакакис, Лампропулос, Симоэш, Яланопулос (Айдаревич, 79), Клонаридис (Христодулопулос, 52), Ливая, Бакасетас, Якумакис (Араухо, 58).

"Динамо": Бойко, Морозюк, Кадар, Хачериди, Кендзера, Гармаш (Беседин, 78), Буяльский, Цыганков, Шепелев, Мораес (Шапаренко, 90+1), Гонсалес.

Предупреждения: Хачериди, 5. Ливая, 22. Гармаш, 30. Враньеш, 45. Шепелев, 71. Мораес, 77.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

15 февраля. Афины. Стадион OAKA Spiros Louis.