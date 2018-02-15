"Арсенал" разгромил "Эстерсунд", "Марсель" - "Брагу"

"Арсенал" на выезде обыграл "Эстерсунд" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 3:0. Голы забили Начо Монреаль и Месут Езил. Еще один гол забил защитник шведского клуба Сотириос Папаяннопулос в свои ворота.

В параллельной встрече "Марсель" разгромил "Брагу" - 3:0. Дубль сделал Валер Жермен, еще один мяч на свой счет записал Флориан Товен.

Отметим, что ответные встречи состоятся 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

"Эстерсунд" (Швеция) - "Арсенал" (Англия) - 0:3 (0:2)

Голы: Монреаль, 13 (0:1). Папаяннопулос, 24 - в свои ворота (0:2). Езил, 58 (0:3). Нереализованный пенальти: Петтерссон (Эстерсунд), 90+1 (вратарь)

"Эстерсунд": Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби, Менса, Виндгрен (Бергквист, 73), Сема, Нури (Теки, 46), Эдвардс, Годдос, Геро (Хопкатт, 46).

"Арсенал": Оспина, Монреаль (Колашинац, 73), Мустафи, Чемберс, Бельерин, Езил, Мхитарян (Нелсон, 84), Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уэлбек (Нкетиа, 82), Ивоби.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

15 февраля. Эстерсунд. Стадион "Джамкрафт Арена".

"Марсель" (Франция) - "Брага" (Португалия) - 3:0 (1:0)

Голы: Жермен, 4 (1:0). Жермен, 69 (2:0). Товен, 74 (3:0).

"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Амави (Сакаи, 59), Луиз Густаву, Лопес, Сарр, Пайет (Замбо, 78), Жермен (Товен, 70), Окампос, Нжи.

"Брага": Матеуш, Эжгаиу, Диогу Фигейраш, Бруну Виана, Росич, Секейра, Данилу, Жоау Карлуш (А.Орта, 72), Вукчевич, Паулинью (Вилсон Эдуарду, 61), Диегу Соуза (Хассан, 75).

Предупреждения: Амави, 13. Вукчевич, 41. Данилу, 42.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

15 февраля. Марсель. Стадион "Велодром".