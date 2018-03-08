Анатолий Бышовец: "Локомотив" имеет проблемы в атаке. У "Атлетико" больше шансов"

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Анатолий Бышовец считает, что у "Атлетико" больше шансов на успех в 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, железнодорожники испытывают больше трудностей, чем мадридцы.
– Как оцениваете шансы лидера чемпионата России на выход в следующий раунд?
– "Локомотив", играющий против "Атлетико", имеет меньше 50% шансов на выход дальше. И уровень команды, и задачи, стоящие перед командой, и матч со "Спартаком" дает мало оптимизма на то, что "Локомотив" пройдет. Шансов на выход – процентов 45.
– Даже если "Локомотив" забьет в гостевом матче?
– Анализируя уровень команд и подбор игроков – да. "Локомотив" имеет проблемы в атаке. По совокупности преимуществ – у "Атлетико" больше шансов. (Константин КОЛМАКОВ)
Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
onpankov
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17:30
баламошка
Всё по делу. На дали Светочу проявить свою фантазию.
15:40