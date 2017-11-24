Алексей Миранчук: "Фарфану хоть сразу с самолета на игру - его класс все равно скажется"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Копенгагеном" (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что хотел бы выйти в плей-офф с первого места. По его словам, команда ожидала того, что Джефферсон Фарфан может сделать дубль в этой встрече.

- Сегодня нам пришлось тяжело, но главное – победа. Могу поздавить команду с успехом, - сказал Миранчук.

- Принципиально, с какого места выйти из группы?

- Главное выйти, но мы всегда играем на победу. Хочется выигрывать и выйти все-таки с первого места.

- По ходу матча несколько раз показывали статистку владения мячом, и она была не в пользу "Локомотива". Это можно объяснить тактикой вашей команды?

- Мы проиграли во владении мячом, но одержали победу во встрече. Команда, которая больше владеет мячом, не обязательно выиграет. В футболе самое главное – результат, и мы его достигли.

- Было желание отдать инициативу сопернику?

- Понятно, что когда мы вели в счете - соперник наседал, навешивал и всеми силами старался забить. Поэтому мы немного отошли назад, и старались ловить его на контратаках. Хорошо, что вытерпели и выиграли матч.

- Ожидали от Фарфана такой результативности?

- Конечно. Ему хоть сразу с самолета на игру – его класс все равно скажется. Поэтому я даже не удивлен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)