Александр Кержаков: "Никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы ради чемпионата России"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что вылет из Лиги Европы не дает петербургскому клубу гарантий на успешное выступление в чемпионате России. Российский клуб сыграл с "Андерлехтом" по сумме двух встреч 3:3, но покинул турнир из-за гола бельгийцев на чужом поле. В РФПЛ "Зенит" занимает второе место и отстает от лидера – "Спартака" на пять очков.

– Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами, - цитирует ТАСС Кержакова. - Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий, и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое. Наверное, морально сейчас всем тяжелее. Но ребята – профессионалы, они с этим справятся.

У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что "Зенит" забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды. Но нельзя и не сказать приятных слов в сторону "Андерлехта", потому что они бились до конца, не опустили руки, хотя это вполне могло произойти. Ну и в моменте с голом они переиграли своих оппонентов по позиции.