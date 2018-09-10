Пример ЧМ-2018 в России – вдохновение для Турции перед выборами страны-хозяйки Евро-2024

Вице-президент Турецкой футбольной федерации, член исполкома УЕФА Сервет Ярдымджы сказал, что его страну вдохновляет пример России как хозяйки чемпионата мира-2018. Турция наряду с Германией претендует за право принять чемпионат Европы-2024.

Страна-хозяйка европейского первенства будет выбрана 27 сентября путем голосования на встрече исполкома УЕФА в Ньоне.

– Чемпионат Европы стал бы предметом национальной гордости для всей Турции, – цитирует ТАСС Ярдымджы. – Мы покажем миру, какая у нас великолепная страна. Точно так же, как это сделала Россия этим летом – чемпионат мира изменил в лучшую сторону представление о стране.

Россия проделала огромную работу и провела лучший чемпионат мира в истории. Пример России вдохновляет нас. Мы готовы провести лучший чемпионат Европы в истории. Если мы получим право проведения Евро-2024, обязательно будем сотрудничать с нашими друзьями из России, чтобы перенять их опыт организации и проведения чемпионата мира.

Я хорошо общаюсь со всеми членами исполкома и могу сказать, что шансы действительно равные. Результаты голосования будут очень плотными, все может решить один голос. Повторюсь, считаю наши шансы хорошими.

Турция – это единственный член УЕФА, связывающий Европу со странами Среднего Востока и Африки, наше предложение интересно с географической точки зрения. Турция, в отличие от Германии, никогда не принимала больших турниров, это будет хорошая возможность освоить новые территории и новый рынок для УЕФА и болельщиков. Авиакомпания Turkish Airlines совершает до 200 международных рейсов в день, так что вариант с Турцией выглядит привлекательно с логистической точки зрения.

Мы проводили финалы еврокубков, у нас есть такой опыт. Все проходило на высшем уровне. Также страна принимала крупные соревнования по другим видам спорта – гольфу, теннису. Каждый, кто приедет к нам, почувствует наше гостеприимство и сможет познакомиться с нашей культурой.