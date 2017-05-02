Для подачи заявки на проведение Euro-2024 включат пункт об уважении прав человека

Представители Футбольного союза Германии (ФСГ) и Футбольной федерации Турции (ФФТ) посетили штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где приняли участие в семинаре, посвященном условиям подачи заявок на проведение финальной стадии Euro-2024, сообщает официальный сайт союза. Ранее обе ассоциации выразили заинтересованность в организации турнира.

Представителям ФСГ и ФФТ в подробностях рассказали о процедуре подачи заявок и требованиям, которым надо соответствовать, чтобы претендовать на проведение финальной стадии Euro-2024. Требования описывают сведения и материалы, которые необходимо включить в заявочные досье.

Впервые в истории требования для подачи заявки включают пункт об уважении прав человека. Эти критерии опираются на руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, составленные Организацией Объединенных Наций, и другие конвенции ООН. Они были разработаны в тесном сотрудничестве с Альянсом спорта и прав человека. Включены в требования и различные меры по борьбе с коррупцией.

– Защита прав человека и предпринимательской деятельности имеет огромное значения для УЕФА, – подчеркнул президент организации Александер Чеферин. – Следовательно, было очень важно включить отдельные пункты по защите прав человека в требования, которые нужно соблюсти для проведения всех наших турниров. Теперь все претендующие на турниры и финалы страны должны строго придерживаться этих норм организации.

У ФСГ и ФФТ есть время до 27 апреля 2018 года, чтобы закончить и представить свои заявочные досье европейскому футбольному союзу. Решение о том, кто выиграл право проведения Euro-2024, в сентябре 2018 года примет Исполнительный комитет УЕФА.