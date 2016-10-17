Александр Глеб: "Причиной неудачи россиян на Euro-2016 стало отсутствие самоотдачи"

Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии Александр Глеб считает, что россиянам на чемпионате Европы 2016 года не хватило бойцовских качеств. 35-летний игрок также подчеркнул, что в менталитете россиян и белорусов много общего. По словам экс-хавбека "Арсенала" и "Барселоны", когда человек обеспечен более чем достаточно, пропадает желание прогрессировать.

– Сборная Белоруссии сама виновата в том, что никак не может выйти из отборочной группы, – приводит "МК" слова Глеба. – Но случались и приятные моменты, например выигрыш у голландцев в квалификации Euro-2008 или гостевая победа над французами три года спустя.

– Ваша сборная удачно стартовала в отборе к ЧМ-2018, сыграв вничью с французами, но потом уступила Нидерландам и дома потеряла очки с Люксембургом. Реально попасть в финальную часть чемпионата мира в России?

– На каждый цикл мы ставили цели: вот сейчас точно должны пробиться на первенство мира или Европы. И они ни разу не выполнялись. Надо двигаться от матча к матчу, без глобальных задач, выходить как на последний бой, выкладываться по полной. Сейчас можно играть против любого соперника. Но на нашей стороне должна быть удача, которая, увы, отвернулась во встрече с люксембуржцами.

– Каковы, на ваш взгляд, причины краха России на Euro-2016?

– В России есть одаренные игроки. На мой взгляд, во Франции им не хватило бойцовских качеств, самоотдачи. С чем это связано? Может, дело в особенности нашего футбольного менталитета. Когда человек обеспечен более чем достаточно, пропадает желание прогрессировать, самоотдача уже совсем не та.