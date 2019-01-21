Златан Ибрагимович: "Если Кейн хочет побеждать, то ему надо менять клуб"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович полагает, что форварду сборной Англии Харри Кейну необходимо покинуть "Тоттенхэм"​, если он хочет выигрывать трофеи, сообщает The Mirror.

– Когда я был в Англии, я видел, как он играет. Думаю, он хороший нападающий. Он все еще развивается и делает хорошие вещи. Но я всегда говорю, что играть в большом клубе и хорошо выступать там – это совсем не то же самое, что играть в обычном клубе, при всем уважении к "Тоттенхэму".

Думаю, Кейн смог бы заиграть в топ-клубе. Ему просто нужно решиться на переход. Люди запоминают тебя по тому, что ты выиграл. Поэтому, если он хочет побеждать, то ему нужно менять клуб, – цитирует Ибрагимовича The Mirror.

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