Жозе Моуринью: "Теперь я рассматриваю Швайнштайгера как игрока ротации"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии против "Рединга" отметил, что игровую практику может получить полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Немец, ранее не входивший в планы португальского специалиста, в текущем сезоне провел на поле лишь четыре минуты в игре Кубка лиги.

– Не удерживаю футболистов в команде, когда у них нет игровой практики, – сказал для BBC Моуринью. – Бастиан провел на поле всего лишь несколько минут, но он хочет остаться в клубе. Он работает, прогрессирует и теперь я считаю его игроком ротации. Январь – хороший месяц для того, чтобы предоставить игровую практику многим футболистам.