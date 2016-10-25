Жозе Моуринью: "Мы должны быть мужиками - для "МЮ" еще не все потеряно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что в следующем матче против "Манчестер Сити" его футболисты должны показать себя настоящими мужчинами. Дерби Манчестера состоится 26 октября в рамках 1/8 финала Кубка лиги.

- Я бы предпочел следующий матч провести в премьер-лиге, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - У нас там ужасное положение, но еще не все потеряно. У команды был сложный отрезок, когда даже при хорошей игре против "Стоук Сити" (1:1) мы потеряли очки. Теперь мы должны выигрывать все матчи. Впереди у нас "Бернли", "Суонси", "Вест Хэм", "Сандерленд", "Мидлсбро" - как раз то, что нужно. В это время лидеры будут играть друг с другом и будут терять очки. И все же сейчас мне очень грустно. Хотя это игра не для детей, а для мужчин. В следующем матче мы должны быть настоящими мужиками.