Жозе Моуринью: "Мне смешно видеть, как Конте строит из себя жертву"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил продолжить словесную перепалку с наставником "Челси" Антонио Конте. По его словам, если он считает себя виноватым, он первым пойдет и извинится за это.

– Если я и начинаю конфликт, я беру ответственность за это на себя, – цитирует Goal Моуринью. – Мне смешно видеть, когда человек строит из себя жертву, хотя ей не является. Мне не нравится эта ситуация, поэтому для меня история закончена.

Иногда я виноват в перепалках, но иногда – другие. Если я считаю себя виноватым, я первым пойду и извинюсь. Так было в истории с Раньери. Тогда наши взаимоотношения наладились. Я был готов поступить по-мужски и извиниться.