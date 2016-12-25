Жозе Моуринью: "Мне нравится играть на следующий день после Рождества"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что ему нравится английская традиция проводить матчи во время рождественских каникул. По его словам, такой плотный график не создает помех для игроков и тренеров.

– Мне нравится эта традиция! Я знаю, что семьи по нам скучают в это время, но они нас любят. Они знают нашу природу, знают, что мы счастливы играть в футбол, – цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. – Мы отдаем все ради футбола и ради людей, которые его любят и смотрят, когда в других странах больше никто не играет. Наши семьи счастливы, потому что мы счастливы. Это особенные дни. Мы знаем, что Англия влюблена в футбол. Манчестер влюблен в "МЮ", и я более чем счастлив играть на следующий день после Рождества.