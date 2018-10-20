Жозе Моуринью: "Хотел бы видеть Азара в "МЮ", но "Челси" его не продаст"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника "Челси" Эдена Азара. По его мнению, бельгиец играет ключевую роль в успехе лондонцев.

– История показывает, что когда Азар в лучшей форме, "Челси" становится чемпионом, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Так было со мной, так было с Конте. В этом сезоне Азар снова лучший, и "Челси" среди лидеров. Этот игрок имеет большое значение. Хотел бы видеть его рядом с собой, но "Челси" возглавляют умные люди, которые никогда не продадут его в "МЮ".