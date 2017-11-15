Юрген Клопп попал в больницу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пропустил сегодняшнюю тренировку, информирует официальный сайт клуба. Специалист почувствовал себя плохо, после чего был доставлен в больницу.

В настоящее время здоровью Клоппа ничего не угрожает, немецкий тренер вернется домой сегодня вечером. Однако в ближайшее время ему могут понадобиться дополнительные обследования. Руководство "Ливерпуля" призывает болельщиков не нарушать личное пространство тренера и его семьи.

После 11 туров команда Клоппа занимает пятое место в английской премьер-лиге, на ее счету 19 очков.