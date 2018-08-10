Юрген Клопп: "Ливерпуль" все еще Рокки Бальбоа, а не Иван Драго"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне старта английской-премьер лиги сравнил свою команду с героями фильма "Рокки", комментируя настрой "красных" на новый сезон.

- Мы по-прежнему Рокки Бальбоа, а не Иван Драго, мы из тех, кто должен упорно работать и бороться. Таким должно быть наше отношение, - приводит BBC слова Клоппа. - Мы еще ничего не достигли. "Ливерпуль" был в финале Лиги чемпионов, а если попадет туда снова, то должен попытаться выиграть его. То же самое с премьер-лигой. Как мы можем говорить, что мы хотим быть чемпионами Англии? А как насчет других клубов? Чемпион - это "Манчестер сити". Они не потеряли ни единого игрока и приобрели Рияда Махреза. "Челси" тоже выглядит впечатляюще. Многие люди говорили, что мы были очень активны в трансферное окно, но это ничего не решает.

"Ливерпуль" под руководством Клоппа в минувшем сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Реалу" 1:3, чемпионате Англии финишировали на 4-м месте.

"Красные" в 1-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 12 августа, сыграют против "Вэст Хэма".