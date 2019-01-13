Юрген Клопп: "Игра "Ливерпуля" в матче с "Брайтоном" - не опера, но все еще хорошая песня"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 22-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:0) отметил, что это была не лучшая игра в исполнении его команды. Победу "красным" принес гол Мохамеда Салаха с пенальти.

- Мы показали очень зрелое выступление, я этому рад, - приводит ВВС слова Клоппа. - Это новый навык для нас, который нужно сохранить. Такую игру нельзя сравнить с оперой, но это все еще очень хорошая песня. Сегодня был не такой уж и плохой день, но он был непростым, потому что "Брайтон" сыграл очень здорово.