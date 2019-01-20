Юго Ллорис: "Большая победа после незаслуженного проигрыша "МЮ"

Голкипер и капитан "Тоттенхэма" Юго Ллорис прокомментировал победу над "Фулхэмом" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии, сообщает клубная пресс-служба "шпор" в своем Твиттере.

"Тоттенхэм" уступал по ходу встречи и забил победный гол на третьей компенсированной минуте.

– Вера помогла нам получить три очка сегодня. Это было нелегко. Мы привыкли играть в лучший футбол, но самое главное, особенно в этот момент в сезоне – набирать очки, и мы добились этого как команда. Лучшим примером является голевая передача полузащитника Жорж-Кевина НКуду во втором голе, который показал менталитет команды. Все готовы помочь команде, и это большая победа, особенно после поражения от "МЮ", которого мы не заслуживали, – сказал Ллорис в интервью клубной пресс-службе "Тоттенхэма".