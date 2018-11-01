"Вулверхэмптон" заплатит "Спортингу" 18 миллионов евро за Патрисиу

"Вулверхэмптон" на своем официальном сайте сообщил, что выплатит "Спортингу" 18 миллионов евро за вратаря Руя Патрисиу. Клубы согласовали условия сделки после жалобы лиссабонцев в ФИФА.

Напомним, что Патрисиу вместе с рядом других игроков разорвал контракт со "Спортингом" в прошлом сезоне из-за конфликта с президентом клуба и проблем с безопасностью. Лиссабонцы после смены руководства обжаловали расторжение контрактов и начали переговоры с клубами, в которые перешли их бывшие игроки бесплатно.