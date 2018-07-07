"Вулверхэмптон" повысил предложение по Зинченко до 16 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" готов улучшить предложение по покупке полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, утверждает Sky Sports. По информации издания, клуб, вернувшийся в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, предлагает за 21-летнего украинского хавбека 16 миллионов фунтов.

Отмечается, что боссы действующих чемпионов Англии готовы расстаться с игроком, поскольку в скором времени состав команды пополнит полузащитник "Лестера" Рияд Махрез. Планируется, что за него "Манчестер Сити" заплатит 60 миллионов фунтов.

Накануне появлялись сообщения о том, что стороны уже договорились о переходе Зинченко в "Вулверхэмптон". Ожидалось, что "горожане" заработают на продаже игрока 12 миллионов фунтов.

Контракт Зинченко с "Сити" рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, его стоимость составляет 6,1 миллиона фунтов.