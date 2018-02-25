Виллиан: "Мы с Моуринью друзья, но на поле буду выполнять свою работу"

Полузащитник "Челси" Виллиан отметил, что забудет о своих отношения с Жозе Моуринью на время матча чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". Португалец ранее возглавлял "Челси", и бразилец с теплотой вспоминает это время.

– У меня фантастические воспоминания о Моуринью, – цитирует Sky Sports Виллиана. – Он был отличным тренером для меня. Думаю, для "Челси" и его фанатов тоже. Но я еще в "Челси", а он уже в "Манчестере". Мы друзья, но на поле каждый будет выполнять свою работу. Играть на "Олд Траффорд" будет непросто, мы должны сыграть на том же уровне, что и с "Барселоной" (1:1).