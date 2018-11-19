"Вест Хэм" сообщил о планах принимать до 66 тысяч болельщиков на домашних матчах

"Вест Хэм" на своем официальном сайте сообщил о договоренности с владельцами "Лондон Стэдиум" - стадиона, где команда проводит домашние матчи. Соглашение предусматривает, что матчи "молотобойцев" смогут посещать до 66 тысяч болельщиков.

Сообщается, что в ближайшее время "Вест Хэм" сможет продавать до 60 тысяч билетов. В будущем планируется расширить вместимость арены до 66 тысяч.

До последнего времени "Лондон Стэдиум", по договору с владельцами арены, мог принять не более 57 тысяч зрителей на футбольных матчах.

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